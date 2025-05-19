В Баку проходит 10-ое заседание Руководящего комитета антикоррупционной сети ООН

В Баку проходит 10-ое заседание Руководящего комитета Глобальной сети правоохранительных органов ООН по борьбе с коррупцией (GlobE Network).

В Баку проходит 10-ое заседание Руководящего комитета Глобальной сети правоохранительных органов ООН по борьбе с коррупцией (GlobE Network).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Мероприятие проходит при совместной организации Генпрокуратуры Азербайджана и GlobE Network.

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев на церемонии открытия мероприятия коснулся важных достижений в борьбе с коррупцией в Азербайджане.

Он подробно представил модель ASAN Xidmət, включающую инновационные подходы в предоставлении госуслуг гражданам путем минимизации рисков в этой сфере, рассказал о работе Комиссии по борьбе с коррупцией и Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, а также разъяснил другие институциональные, правовые и практические подходы Азербайджана.

К.Алиев отметил, что GlobE Network в настоящее время координирует деятельность 235 правоохранительных органов из 126 стран, предоставляет гибкие, функциональные и практичные решения в предотвращении и расследовании коррупционных преступлений.

Генпрокурор также встретился с президентом Национальной антикоррупционной комиссии (NAZAHA) Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом, обсудил с ним прочные исторические политические связи между Азербайджаном и Саудовской Аравией и развитие сотрудничества в правоохранительной сфере.

На встрече также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех аль-Джутейли.