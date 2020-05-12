В Баку применят штрафы за неношение масок в общественном транспорте

В Баку лица, не использующие медицинские маски в общественном транспорте, будут оштрафованы.

Об этом Report сообщил начальник отдела общественной безопасности Насиминского районного управления полиции Эльчин Искендеров.

"Прошу и требую от жителей столицы использовать защитные маски. В отношении граждан, не использующих медицинские маски в общественном транспорте, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях будут приняты меры административного наказания в виде штрафа и ареста. К гражданам, которые уже были оштрафованы, в случае повторного нарушения ими правил, применят административный арест. Сумма штрафов для физических лиц составит от 100 до 200 манатов", - сказал Э.Искендеров.