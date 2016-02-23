​В Баку потерпел аварию автомобиль посольства Кувейта

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Баку потерпел аварию принадлежащий посольству автомобиль.

Как сообщает Report, ДТП произошло на территории Насиминского района.

На улице Самеда Вургуна, 96 столкнулись управляемый жителем Баку Эльвином Бабашевым автомобиль марки "KİA Optima" и автомобиль марки "Toyoto Prado", за рулем которого находился гражданин Кувейта Абдулбаида Абдулла.

Управляемый А.Абдуллой автомобиль принадлежит посольству Кувейта.

Хотя в результате аварии оба автомобиля пострадали, никто не получил травм.

Факт расследуется Насиминским РУП.