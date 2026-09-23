В Баку полиция изъяла 31 кг наркотиков

В Наримановском районе Баку обнаружен 31 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе проведенных мероприятий задержаны подозреваемые в наркокурьерстве П.Мустафаев и А.Исмаилов. У них в общей сложности обнаружено более 31 кг наркотиков.

В ходе расследования установлено, что задержанные планировали доставлять наркотики по различным адресам и организовать их незаконный оборот в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.