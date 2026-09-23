В Баку полиция изъяла 31 кг наркотиков
Происшествия
- 23 сентября, 2026
- 16:24
В Наримановском районе Баку обнаружен 31 кг наркотиков.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
В ходе проведенных мероприятий задержаны подозреваемые в наркокурьерстве П.Мустафаев и А.Исмаилов. У них в общей сложности обнаружено более 31 кг наркотиков.
В ходе расследования установлено, что задержанные планировали доставлять наркотики по различным адресам и организовать их незаконный оборот в Баку.
По факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
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