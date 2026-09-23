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    В Баку полиция изъяла 31 кг наркотиков

    Происшествия
    • 23 сентября, 2026
    • 16:24
    В Баку полиция изъяла 31 кг наркотиков

    В Наримановском районе Баку обнаружен 31 кг наркотиков.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    В ходе проведенных мероприятий задержаны подозреваемые в наркокурьерстве П.Мустафаев и А.Исмаилов. У них в общей сложности обнаружено более 31 кг наркотиков.

    В ходе расследования установлено, что задержанные планировали доставлять наркотики по различным адресам и организовать их незаконный оборот в Баку.

    По факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

    Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане
    Bakıda 31 kiloqram narkotik aşkarlanıb
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