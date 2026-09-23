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    Bakıda 31 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 16:08
    Bakıda 31 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Bakının Nərimanov rayonunda 31 kiloqram narkotik aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, keçirilən tədbirlər zamanı narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən P.Mustafayev və Ə.İsmayılov saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 31 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb.

    Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslər narkotik vasitələri ayrı-ayrı ünvanlara çatdıraraq paytaxt ərazisində qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməyi planlaşdırıblar.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Narkotik maddələr Nərimanov rayonu
    В Баку полиция изъяла 31 кг наркотиков
    MiniBoss
    MiniBoss

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