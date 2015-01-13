​В Баку ограбили дорогой автомобиль - ФОТО

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Баку ограбили дорогой автомобиль.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Зулала Тагиева в столичном поселке Амиранджаны.

Двое неизвестных, открыв дверцу автомобиля местного жителя Эльхана Сафарова “Range Rover Sport”, украли из бардачка мобильный телефон, документы, а также запчасти. Грабителей увидел сосед Э.Сафарова и сообщил хозяину о похищении. В целом, сумма нанесенного ущерба оценивается в 2 тыс. манатов.

Пострадавший обратился в 31-ое территориальное отделение полиции.

Как сообщили Report в отделении, в салоне автомобиля обнаружили отпечатки пальцев и капли крови похитителей. Поиски преступников продолжаются.