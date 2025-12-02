В Баку один человек погиб в результате ДТП с участием "КамАЗ"а

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел в поселке Бузовна Хазарского района.

В результате столкновения легкового автомобиля марки KİA и грузовика "КамАЗ" водитель легковушки Багирзаде Магеррам Дилафат оглу (1991 г.р.) оказался зажатым в салоне деформированными конструкциями машины.

На место происшествия были привлечены силы Службы спасения особого риска МЧС.

Спасатели с помощью спецсредств вызволили водителя и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

В результате происшествия скончалась пассажирка автомобиля Мамедова Гявахир Исмаил гызы (1963 г.р.).

По факту ведется расследование.