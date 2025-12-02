İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bakıda avtomobillə "KamAZ" toqquşub, ölən var

    Hadisə
    • 02 dekabr, 2025
    • 09:34
    Bakıda avtomobillə KamAZ toqquşub, ölən var

    Bakıda avtomobillə yük avtomobili toqquşub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə paytaxtın Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsində yol-nəqliyyat qəzasının baş verməsi və vətəndaşın avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

    Məlumatla əlaqədar hadisə yerinə dərhal FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri cəlb edilib.

    Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, "KİA" markalı minik avtomobilinin "KAMAZ" markalı yük avtomobili ilə toqquşması nəticəsində yol-qəza hadisəsi baş verib və minik avtomobilinin sürücüsü deformasiyaya uğramış avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb.

    Xilasedicilər xüsusi vasitələrin köməyi ilə avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü, 1991-ci il təvəllüdlü Bağırzadə Məhərrəm Dilafət oğlunu xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.

    Hadisə nəticəsində minik avtomobilinin sərnişini, 1963-cü il təvəllüdlü Məmmədova Gəvahir İsmayıl qızı ölüb.

    Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.

    FHN Qəza

    Son xəbərlər

    09:48

    "Korrupsiyaya qarşı mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri" adlı metodik vəsait hazırlanır

    Hadisə
    09:45

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəsmisi "Qalatasaray"ın oyununa təyinat alıb

    Komanda
    09:44

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:41

    Azərbaycanda transmilli şirkətlərə hesabatlılıqla bağlı yeni tələb qoyulub

    Biznes
    09:34
    Video

    Bakıda avtomobillə "KamAZ" toqquşub, ölən var

    Hadisə
    09:30

    İndoneziyada daşqın və torpaq sürüşmələrinin qurbanlarının sayı 630-u keçib

    Digər ölkələr
    09:28

    Azərbaycan XİN BƏƏ və Laosu Milli Gün münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:28

    Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində ikinci matçına çıxacaq

    Futbol
    09:21

    Bilgəh qəsəbəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti