В Баку обвиняемая в избиении учеников директор школы дала разъяснения

"Получено разъяснение директора бакинской полной средней школы №9 Зиньят Ахмедовой в связи с распространившимися видеокадрами, на которых отображено неподобающее обращение с учащимися".

"Получено разъяснение директора бакинской полной средней школы №9 Зиньят Ахмедовой в связи с распространившимися видеокадрами, на которых отображено неподобающее обращение с учащимися".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев.

Он отметил, что в 19-м отделе полиции Насиминского районного управления полиции начато соответствующее разбирательство: "Получены разъяснения сторон. Установлено, что учащиеся IX класса школы регулярно пропускают занятия. В тот день ученики спустились со второго этажа школы, пытаясь сбежать с уроков. Руководство школы призвало их к порядку. В возникшем споре не имеется элементов оскорбления. С учащимися и родителями проведены беседы, ни у кого нет жалоб".

Напомним, что камерой видеонаблюдения был запечатлен факт избиения директором школы З.Ахмедовой учеников в фойе учебного заведения. Этот поступок вызвал резонанс и осуждение в социальных сетях.