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В Баку обвиняемая в избиении учеников директор школы дала разъяснения

В Баку обвиняемая в избиении учеников директор школы дала разъяснения "Получено разъяснение директора бакинской полной средней школы №9 Зиньят Ахмедовой в связи с распространившимися видеокадрами, на которых отображено неподобающее обращение с учащимися".
Происшествия
10 января 2022 г. 10:35
В Баку обвиняемая в избиении учеников директор школы дала разъяснения
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"Получено разъяснение директора бакинской полной средней школы №9 Зиньят Ахмедовой в связи с распространившимися видеокадрами, на которых отображено неподобающее обращение с учащимися".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев.

Он отметил, что в 19-м отделе полиции Насиминского районного управления полиции начато соответствующее разбирательство: "Получены разъяснения сторон. Установлено, что учащиеся IX класса школы регулярно пропускают занятия. В тот день ученики спустились со второго этажа школы, пытаясь сбежать с уроков. Руководство школы призвало их к порядку. В возникшем споре не имеется элементов оскорбления. С учащимися и родителями проведены беседы, ни у кого нет жалоб".

Напомним, что камерой видеонаблюдения был запечатлен факт избиения директором школы З.Ахмедовой учеников в фойе учебного заведения. Этот поступок вызвал резонанс и осуждение в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda şagirdləri döyən direktorun izahatı alınıb

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