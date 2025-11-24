В Баку обрушился балкон жилого здания, есть пострадавшая
Происшествия
- 24 ноября, 2025
- 09:48
В Баку обрушился балкон жилого здания
Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Дж. Ханмамедова в поселке Говсан.
В результате обрушения пострадала жительница квартиры - Ибрагимова Халида Абдулбаги гызы (1963 г.р.), которая находилась на балконе в момент происшествия.
Пострадавшая госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
Последние новости
10:29
Фото
В Наримановском районе Баку произошел взрыв - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
10:12
Азербайджан огласил планы по декарбонизации промышленности до 2035 годаПромышленность
10:09
Фарид Шафиев: Военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции является образцовымВнешняя политика
10:04
Поджегший синагогу в Австралии сделал это под влиянием болезниДругие страны
09:59
Фото
Команда Наццентра кибербезопасности Азербайджана добилась успеха в конкурсе "ARMYTHON"Происшествия
09:59
Азербайджан планирует стабилизировать выбросы в агросекторе за счет увеличения лесного покроваАПК
09:58
Мировые цены на нефть выросли после заметного снижения на предыдущей неделеЭнергетика
09:51
Фото
Проходит первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и ТурцииВнешняя политика
09:50