В Баку обрушился балкон жилого здания, есть пострадавшая

В Баку обрушился балкон жилого здания

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Дж. Ханмамедова в поселке Говсан.

В результате обрушения пострадала жительница квартиры - Ибрагимова Халида Абдулбаги гызы (1963 г.р.), которая находилась на балконе в момент происшествия.

Пострадавшая госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту проводится расследование.