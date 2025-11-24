Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Баку обрушился балкон жилого здания, есть пострадавшая

    Происшествия
    • 24 ноября, 2025
    • 09:48
    В Баку обрушился балкон жилого здания, есть пострадавшая

    В Баку обрушился балкон жилого здания

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Дж. Ханмамедова в поселке Говсан.

    В результате обрушения пострадала жительница квартиры - Ибрагимова Халида Абдулбаги гызы (1963 г.р.), которая находилась на балконе в момент происшествия.

    Пострадавшая госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

    По факту проводится расследование.

    Bakıda binanın eyvanı uçub, qadın xəsarət alıb

