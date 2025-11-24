Bakıda binanın eyvanı uçub, qadın xəsarət alıb
Hadisə
- 24 noyabr, 2025
- 09:26
Bakıda binanın eyvanı uçub.
"Report" xəbər verir ki, 1963-cü il təvəllüdlü Xalidə Əbdülbağı qızı İbrahimova yaşadığı Hövsan qəsəbəsi C.Xanməmmədov küçəsi ev 13 "A" mənzil 6-nın (2-ci mərtəbə) eyvanın uçması nəticəsində yıxılıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilmiş X.İbrahimovanın vəziyyəti qənaətbəxşdir.
Araşdırmalar aparılır.
