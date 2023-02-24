В Баку временно перекроют некоторые дороги в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида 26 февраля у памятника “Крик матери”, расположенного на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе, состоится памятное мероприятие.

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида 26 февраля у памятника “Крик матери”, расположенного на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе, состоится памятное мероприятие.

Как сообщил Report главный инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли, в целях обеспечения безопасности на мероприятии, посвященном 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, с 08:00 до окончания мероприятия на проспекте Ходжалы и на пересекающихся с проспектом улицах Мехди Мехдизаде, Кямандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Везирова и Иззата Оруджева движение автомобилей будет ограничено:

"Мы рекомендуем автовладельцам и водителям не пользоваться личными автомобилями по указанным направлениям, учитывая, что проводимая акция имеет общегосударственное значение. Желающих принять участие в церемонии почтения памяти просят отдать приоритет использованию общественного транспорта".