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В Баку временно перекроют некоторые дороги в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

В Баку временно перекроют некоторые дороги в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида 26 февраля у памятника “Крик матери”, расположенного на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе, состоится памятное мероприятие.
Происшествия
24 февраля 2023 г. 13:54
В Баку временно перекроют некоторые дороги в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида 26 февраля у памятника “Крик матери”, расположенного на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе, состоится памятное мероприятие.

Как сообщил Report главный инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли, в целях обеспечения безопасности на мероприятии, посвященном 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, с 08:00 до окончания мероприятия на проспекте Ходжалы и на пересекающихся с проспектом улицах Мехди Мехдизаде, Кямандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Везирова и Иззата Оруджева движение автомобилей будет ограничено:

"Мы рекомендуем автовладельцам и водителям не пользоваться личными автомобилями по указанным направлениям, учитывая, что проводимая акция имеет общегосударственное значение. Желающих принять участие в церемонии почтения памяти просят отдать приоритет использованию общественного транспорта".

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Версия на азербайджанском языке Xocalı soyqırımının anım tədbiri ilə əlaqədar Bakıda bəzi yollar bağlanacaq

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