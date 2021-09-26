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В Баку некоторые дома затопили дождевые воды

В Баку некоторые дома затопили дождевые воды С ночи 26 сентября 2021 года на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) от жителей города Баку поступили обращения в связи с устранением последствий дождей.
Происшествия
26 сентября 2021 г. 13:48
В Баку некоторые дома затопили дождевые воды

С ночи 26 сентября 2021 года на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) от жителей города Баку поступили обращения в связи с устранением последствий дождей.

Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, в связи с поступившими обращениями в первую очередь ведомство оценило оперативную обстановку. Было установлено, что в результате интенсивных дождей в различных районах города Баку некоторые частные дома и дворы затопило водой.

К откачке воды и осуществлению других неотложных мероприятий с целью устранения последствий дождей привлечены силы и средства соответствующих структур МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yerlərində evləri yağış suları basıb

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