В Баку начинается суд над туристами, снявшими неэтичное видео на Аллее шехидов

В Сабаильский районный суд доставлены иностранные граждане, ранее арестованные за съемку неэтичных видеоматериалов на территории Аллеи шехидов и их распространение в соцсетях.

Как сообщает Report, сегодня ожидается начало судебного процесса по уголовному делу, возбужденному в отношении задержанных.

Напомним, инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в августе текущего года. Трое иностранных граждан, прибывшие в Азербайджан в качестве туристов, сняли на Аллее шехидов видеоролики оскорбительного характера и разместили их в социальных сетях.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана - "Оскорбительные действия над могилой". Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей, задержали их и привлекли к следствию.

18 августа Сабаильский районный суд избрал иностранцам меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.