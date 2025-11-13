Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Баку начинается суд над туристами, снявшими неэтичное видео на Аллее шехидов

    Происшествия
    • 13 ноября, 2025
    • 10:04
    В Баку начинается суд над туристами, снявшими неэтичное видео на Аллее шехидов

    В Сабаильский районный суд доставлены иностранные граждане, ранее арестованные за съемку неэтичных видеоматериалов на территории Аллеи шехидов и их распространение в соцсетях.

    Как сообщает Report, сегодня ожидается начало судебного процесса по уголовному делу, возбужденному в отношении задержанных.

    Напомним, инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в августе текущего года. Трое иностранных граждан, прибывшие в Азербайджан в качестве туристов, сняли на Аллее шехидов видеоролики оскорбительного характера и разместили их в социальных сетях.

    По факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана - "Оскорбительные действия над могилой". Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей, задержали их и привлекли к следствию.

    18 августа Сабаильский районный суд избрал иностранцам меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

