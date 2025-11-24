Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 24 ноября, 2025
    • 17:21
    Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

    Пожар, произошедший в многоэтажном здании в Баку был оперативно ликвидирован силами противопожарной охраны.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

    В квартире многоэтажного здания на улице Мирали Гашгая в Насиминском районе Баку начался пожар.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    По информации ведомства, в район происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

    В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

    Bakıda çoxmərtəbəli binada baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    18:02

    Азербайджан и Оман подписали Меморандум о сотрудничестве в области юстиции и права

    Внешняя политика
    17:58

    В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до 45 градусов

    В регионе
    17:57

    Мозамбик заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере цифровой трансформации

    ИКТ
    17:56

    Глава МИД Азербайджана проведет встречи в Ватикане и Италии

    Внешняя политика
    17:54

    Азербайджан обсудил с Пакистаном расширение сотрудничества в правовой сфере

    Внешняя политика
    17:50
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадаге

    Внутренняя политика
    17:45
    Фото

    Азербайджан представил свой стенд на Международном базаре в Люксембурге

    Kультурная политика
    17:43

    Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Турцией в сфере статистики

    Внешняя политика
    17:38

    Азербайджан избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на 4-летний срок

    Внешняя политика
    Лента новостей