Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар, произошедший в многоэтажном здании в Баку был оперативно ликвидирован силами противопожарной охраны.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

16:56

В квартире многоэтажного здания на улице Мирали Гашгая в Насиминском районе Баку начался пожар.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По информации ведомства, в район происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.