Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 24 ноября, 2025
- 17:21
Пожар, произошедший в многоэтажном здании в Баку был оперативно ликвидирован силами противопожарной охраны.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В квартире многоэтажного здания на улице Мирали Гашгая в Насиминском районе Баку начался пожар.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По информации ведомства, в район происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
