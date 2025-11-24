Bakıda çoxmərtəbəli binada baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB
Hadisə
- 24 noyabr, 2025
- 17:12
Bakıda çoxmərtəbəli binada baş verən yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bakının Nəsimi rayonunun Mirəli Qaşqay küçəsində çoxmərtəbəli binada mənzil yanır.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam edir.
Son xəbərlər
17:57
Foto
ADY və İran Dəmir Yolları əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edibİnfrastruktur
17:55
ICGB investisiya qərarının qəbulunun sürətləndirilməsi üçün ABŞ fondlarının dəstəyinə ümid edirEnergetika
17:55
İtaliyalı mütəxəssis: "Qarabağ"ın pley-offa düşmək üçün yaxşı imkanları var"Futbol
17:53
Azərbaycan iqlim risklərinin qiymətləndirilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlayıbMaliyyə
17:50
Ceyhun Bayramov Vatikan və İtaliyaya yola düşübXarici siyasət
17:49
Azərbaycan dayanıqlı maliyyə ekosistemi yaratmaq üçün genişmiqyaslı islahatlar aparırMaliyyə
17:48
Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi: "Gənc voleybolçularda yaxşı potensial var"Komanda
17:48
Ermənistanda irimiqyaslı yanğın Tavuş vilayətinin sərhədinə yaxınlaşıbRegion
17:46