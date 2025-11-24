Bakıda çoxmərtəbəli binada baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 24 noyabr, 2025
    • 17:12
    Bakıda çoxmərtəbəli binada baş verən yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bakının Nəsimi rayonunun Mirəli Qaşqay küçəsində çoxmərtəbəli binada mənzil yanır.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam edir.

    Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

