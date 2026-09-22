В Баку мужчина скончался в больнице после ДТП

В Баку столкновение двух автомобилей привело к гибели одного из водителей.

Как сообщает Report, автомобиль Opel Frontera под управлением Вахида Мамедова столкнулся с Mercedes-Benz E, за рулем которого находился Озал Юсифов.

В результате ДТП Вахид Мамедов получил травмы и был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Следственный отдел Сабунчинского районного управления полиции возбудил уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса Азербайджана.