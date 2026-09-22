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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Баку мужчина скончался в больнице после ДТП

    Происшествия
    • 22 сентября, 2026
    • 09:31
    В Баку мужчина скончался в больнице после ДТП

    В Баку столкновение двух автомобилей привело к гибели одного из водителей.

    Как сообщает Report, автомобиль Opel Frontera под управлением Вахида Мамедова столкнулся с Mercedes-Benz E, за рулем которого находился Озал Юсифов.

    В результате ДТП Вахид Мамедов получил травмы и был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

    Следственный отдел Сабунчинского районного управления полиции возбудил уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса Азербайджана.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Баку
    Bakıda iki avtomobil toqquşub, ölən var

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