В Баку мужчина скончался в больнице после ДТП
Происшествия
- 22 сентября, 2026
- 09:31
В Баку столкновение двух автомобилей привело к гибели одного из водителей.
Как сообщает Report, автомобиль Opel Frontera под управлением Вахида Мамедова столкнулся с Mercedes-Benz E, за рулем которого находился Озал Юсифов.
В результате ДТП Вахид Мамедов получил травмы и был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
Следственный отдел Сабунчинского районного управления полиции возбудил уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса Азербайджана.
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