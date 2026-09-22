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    Bakıda iki avtomobil toqquşub, ölən var

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 09:22
    Bakıda iki avtomobil toqquşub, ölən var

    Bakıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, Vahid Abdulla oğlu Məmmədovun idarə etdiyi "Opel Frontera" ilə Ozal Elman oğlu Yusifovun idarə etdiyi "Mercedes Benz E" markalı avtomobillər toqquşub.

    Nəticədə V.Məmmədov xəsarət alaraq xəstəxanaya çatdırılsa da, orada ölüb.

    Faktla bağlı Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin İstintaq Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Sabunçu rayonu
    В Баку мужчина скончался в больнице после ДТП

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