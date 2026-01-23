В Баку мужчина скончался после укола антибиотика
- 23 января, 2026
- 10:10
В Баку 60-летний мужчина скончался в результате несчастного случая.
Как сообщает Report, Вугар Мамедов (1966 г.р.) умер после введения ему инъекции антибиотика одним из членов его семьи.
По факту проводится расследование.
