    В Баку мужчина скончался после укола антибиотика

    Происшествия
    • 23 января, 2026
    • 10:10
    В Баку мужчина скончался после укола антибиотика

    В Баку 60-летний мужчина скончался в результате несчастного случая.

    Как сообщает Report, Вугар Мамедов (1966 г.р.) умер после введения ему инъекции антибиотика одним из членов его семьи.

    По факту проводится расследование.

