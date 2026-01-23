İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Bakıda 60 yaşlı kişi ailə üzvünün vurduğu iynədən şoka düşərək ölüb

    Hadisə
    • 23 yanvar, 2026
    • 09:51
    Bakıda 60 yaşlı kişi ailə üzvünün vurduğu iynədən şoka düşərək ölüb

    Bakıda 60 yaşlı kişi iynədən şoka düşərək ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, 1966-cı il təvəllüdlü Vüqar Qulamhəsən oğlu Məmmədov yaşadığı Binəqədi rayonunda evdə səhhətində problem yarandığından ailəsi tərəfindən ona antibiotik iynəsi vurulması nəticəsində ölüb.

    Faktla araşdırmalar aparılır.

    iynə şoka düşmək Binəqədi
