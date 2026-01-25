Nikuşor Dan: Moldovanın Rumıniyaya birləşməsi təklifi olduqca qeyri-realdır
Digər ölkələr
- 25 yanvar, 2026
- 13:14
Moldova əhalisinin əksəriyyəti ölkənin Rumıniyaya birləşməsinin əleyhinədir. Biz də buna hazır deyilik.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Rumıniya Prezidenti Nikuşor Dan moldovalı həmkarı Maya Sandunun sözügedən təklifinə cavab olaraq bildirib.
O qeyd edib ki, Moldovanın Rumıniyaya birləşməsi təklifi olduqca qeyri-realdır.
"Buna nə NATO, nə Rumıniya, nə də Moldova xalqının əksəriyyəti hazırdır, onlar həm də bunun əleyhinədir", - deyə o əlavə edib.
