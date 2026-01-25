Hindistanın cənubunda baş vermiş yanğında azı beş nəfər həlak olub

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    • 25 yanvar, 2026
    • 13:22
    Hindistanın cənubunda, Telanqana ştatının Haydarabad şəhərində yerləşən dördmərtəbəli mebel mağazasında baş vermiş yanğında azı beş nəfər həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli PTI agentliyi rəsmi şəxslərə istinadən xəbər yayıb.

    Məlumata əsasən, yanğın şənbə günü başlayıb və yanğınsöndürənlər artıq 20 saatdan çoxdur alovla mübarizə aparırlar.

    Ştatın yanğınsöndürmə xidmətinin rəhbəri Vikram Sinqh Mann bildirib ki, mağaza sahibi ehtiyatsızlıq səbəbindən baş verən insan tələfatına görə məsuliyyətə cəlb olunacaq.

    Xilasetmə xidmətləri ölənlərin sayının arta biləcəyini istisna etmir, yanğının söndürülməsi əməliyyatı isə hələ də davam edir.

    При пожаре на юге Индии погибли не менее пяти человек

