Hindistanın cənubunda baş vermiş yanğında azı beş nəfər həlak olub
Digər ölkələr
- 25 yanvar, 2026
- 13:22
Hindistanın cənubunda, Telanqana ştatının Haydarabad şəhərində yerləşən dördmərtəbəli mebel mağazasında baş vermiş yanğında azı beş nəfər həlak olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli PTI agentliyi rəsmi şəxslərə istinadən xəbər yayıb.
Məlumata əsasən, yanğın şənbə günü başlayıb və yanğınsöndürənlər artıq 20 saatdan çoxdur alovla mübarizə aparırlar.
Ştatın yanğınsöndürmə xidmətinin rəhbəri Vikram Sinqh Mann bildirib ki, mağaza sahibi ehtiyatsızlıq səbəbindən baş verən insan tələfatına görə məsuliyyətə cəlb olunacaq.
Xilasetmə xidmətləri ölənlərin sayının arta biləcəyini istisna etmir, yanğının söndürülməsi əməliyyatı isə hələ də davam edir.
Son xəbərlər
13:38
Çin Trampın hədələrinə cavab olaraq Kanada ilə əməkdaşlığı artırmaq niyyətindədirDigər ölkələr
13:26
Foto
Azərbaycanla Gürcüstan arasında hüquq sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilibXarici siyasət
13:25
"Napoli" yeni transferini açıqlayıbFutbol
13:22
Hindistanın cənubunda baş vermiş yanğında azı beş nəfər həlak olubDigər ölkələr
13:14
Nikuşor Dan: Moldovanın Rumıniyaya birləşməsi təklifi olduqca qeyri-realdırDigər ölkələr
13:07
Gürcüstan sərhədçiləri Tunisdə "Phoenix Express" təlimlərində iştirak ediblərRegion
12:54
"Yeni Sabah" xəbər portalının fəaliyyətə başlamasından 7 il ötürMedia
12:52
Zelenski: Ukraynanın energetika sektoru Rusiya hücumlarının əsas hədəfinə çevrilibDigər ölkələr
12:50
Video