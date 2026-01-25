При пожаре на юге Индии погибли не менее пяти человек

Не менее пяти человек погибли при пожаре в четырехэтажном здании мебельного магазина в Хайдарабаде, штат Телангана на юге Индии.

Как передает Report, об этом сообщает местное агентство PTI со ссылкой на официальных лиц.

Согласно информации, пожар вспыхнул еще в субботу, огнеборцы тушат возгорание уже более 20 часов.

По словам главы пожарной службы штата Викрама Сингха Манна, владелец магазина будет привлечен к ответственности за халатность, которая, как предполагается, привела к жертвам.

Спасатели не исключают роста числа погибших, операция по ликвидации пожара продолжается.