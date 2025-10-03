Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Баку мужчина погиб, упав с лестницы

    Происшествия
    • 03 октября, 2025
    • 10:59
    В Баку мужчина погиб, упав с лестницы во дворце торжеств.

    Как передает Report, 23 сентября житель Баку Орхан Магомед оглу Гараев (1989 г.р.) упал с лестницы во дворце торжеств Şərq, расположенном на улице Б.Чобанзаде.

    Мужчина был доставлен в больницу, где 1 октября скончался.

    По факту проводится расследование.

