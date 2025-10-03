В Баку мужчина погиб, упав с лестницы во дворце торжеств.

Как передает Report, 23 сентября житель Баку Орхан Магомед оглу Гараев (1989 г.р.) упал с лестницы во дворце торжеств Şərq, расположенном на улице Б.Чобанзаде.

Мужчина был доставлен в больницу, где 1 октября скончался.

По факту проводится расследование.