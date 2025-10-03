İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 10:25
    Bakıda şadlıq sarayının pilləkənlərindən yıxılan şəxs ölüb

    Bakıda şadlıq evinin pilləkənlərindən yıxılan şəxs ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, sentyabrın 23-ü saat 23 radələrində Bakı şəhər sakini 1989-cu il təvəllüdlü Orxan Məhəmməd oğlu Qarayev B.Çobanzadə küçəsində yerləşən "Şərq" şadlıq sarayında pilləkənlərdən yıxılıb.

    Xəstəxanaya yerləşdirilmiş O.Qarayev oktyabrın 1-i orada ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

