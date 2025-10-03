Bakıda şadlıq sarayının pilləkənlərindən yıxılan şəxs ölüb
Hadisə
- 03 oktyabr, 2025
- 10:25
Bakıda şadlıq evinin pilləkənlərindən yıxılan şəxs ölüb.
"Report" xəbər verir ki, sentyabrın 23-ü saat 23 radələrində Bakı şəhər sakini 1989-cu il təvəllüdlü Orxan Məhəmməd oğlu Qarayev B.Çobanzadə küçəsində yerləşən "Şərq" şadlıq sarayında pilləkənlərdən yıxılıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilmiş O.Qarayev oktyabrın 1-i orada ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
