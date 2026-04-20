В Баку мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем
- 20 апреля, 2026
- 09:46
В Баку на дороге Гала-Шувялан произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
Как сообщает Report, Ашрафзаде Вугар Ильгар оглу, управлявший мотоциклом, на высокой скорости столкнулся со встречным автомобилем Mercedes E-280, за рулем которого находился Бехбудов Джамиль Нурулла оглу.
В результате столкновения Ашрафзаде скончался от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
