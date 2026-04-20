    В Баку мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем

    Происшествия
    • 20 апреля, 2026
    • 09:46
    В Баку на дороге Гала-Шувялан произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

    Как сообщает Report, Ашрафзаде Вугар Ильгар оглу, управлявший мотоциклом, на высокой скорости столкнулся со встречным автомобилем Mercedes E-280, за рулем которого находился Бехбудов Джамиль Нурулла оглу.

    В результате столкновения Ашрафзаде скончался от полученных травм.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Мотоциклы и мопеды Правила дорожного движения Уголовное дело Баку
    Bakıda avtomobillə motosiklet toqquşub, ölən var

