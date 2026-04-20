    Bakıda avtomobillə motosiklet toqquşub, ölən var

    Hadisə
    • 20 aprel, 2026
    • 09:25
    Bakıda avtomobillə motosiklet toqquşub, ölən var

    Bakıda motosikletin iştirakı ilə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, Behbudov Cəmil Nurulla oğlu idarə etdiyi "Mercedes E-280" markalı avtomobillə Qala-Şüvəlan yolunda hərəkətdə olan zaman yolun qarşı tərəfindən gələn Əşrəfzadə Vüqar İlqar oğlunun idarə etdiyi motosikletlə toqquşub.

    Nəticədə V. Əşrəfzadə aldığı xəsarətlərdən ölüb.

    Fakt üzrə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.

    Xəzər rayonu Motosikletçi
    В Баку мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем

    Son xəbərlər

    10:05

    Bakı–Banqkok Bəyannaməsi qəbul olunub

    Xarici siyasət
    10:03

    Rumen Radevin partiyası Bolqarıstanda keçirilən seçkilərdə böyük fərqlə liderlik edir

    Digər ölkələr
    10:00
    Foto

    Bakıda kibertəhlükəsizlik üzrə genişmiqyaslı beynəlxalq təlimlər başlayıb

    İKT
    09:53

    Frenk Lempard "Çempionşip"də mövsümün ən yaxşı baş məşqçisi seçilib

    Futbol
    09:52

    "Azərpoçt"un rəhbəri işdən çıxıb

    İKT
    09:43

    Qlobal şokların Azərbaycanda iqtisadi artıma təsiri

    Maliyyə
    09:41
    Foto

    Türkiyənin Mədəniyyət Marşrutu Festivalları bu il 26 şəhərdə keçiriləcək

    Region
    09:37

    İranda "Mossad" ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan iki nəfər edam edilib

    Region
    09:28

    FHN: Ötən həftə 172  yanğın olub, 30 nəfər təxliyə edilib, 9 meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti