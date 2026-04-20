Bakıda avtomobillə motosiklet toqquşub, ölən var
Hadisə
- 20 aprel, 2026
- 09:25
Bakıda motosikletin iştirakı ilə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report" xəbər verir ki, Behbudov Cəmil Nurulla oğlu idarə etdiyi "Mercedes E-280" markalı avtomobillə Qala-Şüvəlan yolunda hərəkətdə olan zaman yolun qarşı tərəfindən gələn Əşrəfzadə Vüqar İlqar oğlunun idarə etdiyi motosikletlə toqquşub.
Nəticədə V. Əşrəfzadə aldığı xəsarətlərdən ölüb.
Fakt üzrə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.
