В Баку квартиросъемщик присвоил квартиру убитого им хозяина дома - ОФИЦИАЛЬНО

Министерство внутренних дел и Генпрокуратура распространили совместную информацию о совершенном в Абшеронском районе убийстве.

В поступившей в Report совместной информации отмечается, что в результате неотложных оперативно-следственных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры убийство было раскрыто.

На основе обращения Тамары Расуловой, попросившей помочь в поисках ее без вести пропавшего сына Али Расулова, было проведено расследование, в результате которого появились подозрения на предумышленное убийство А.Расулова, присвоение путем мошенничества его имущества. В Абшеронской районной прокуратуре провели следствие, возбудив уголовное дело.

В ходе следствия выяснилось, что в сентябре 2016 года Фуад Мустафаев на съемной даче в поселке Пиршаги нанес хозяину дома Али Расулову смертельные ножевые ранения с целью присвоить и продать его имущество. Для сокрытия преступления он расчленил тело и, завернув в целлофановый мешок, закопал. Также появились подозрения на то, что мужчина продал мебель и, подделав документы, присвоил жилплощадь.

17 апреля 2019 года Фуад Мустафаев был привлечен к следствию по ст. 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), 178.2.4 (мошенничество, с причинением значительного ущерба), 320.1 (подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов) УК.

Следствие по уголовному делу продолжается.