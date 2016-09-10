Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Баку "Камаз" сбил переходившую дорогу женщину.
Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.
Случай зарегистрирован в поселке Бадамдар Сабаильского района. Согласно информации, 9 сентября примерно в 11:00 в поселке Бадамдар Сабаильского района житель Баку на автомобиле марки "Камаз" сбил переходившую дорогу жительницу столицы Ситару Казымову. Женщина скончалась на месте происшествия.
По факту ведется расследование в Сабаильском районном управлении полиции.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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