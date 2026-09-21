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    В Баку изъято около 32 кг наркотиков, задержаны двое

    Происшествия
    • 21 сентября, 2026
    • 13:26
    В Баку изъято около 32 кг наркотиков, задержаны двое

    В Низамиском районе Баку изъято около 32 кг наркотиков, задержаны двое подозреваемых.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

    В ходе операции сотрудники 24-го отдела Низамиского районного управления полиции задержали 33-летнего А.Айдынлы и 28-летнего Г.Гасанова по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У них в общей сложности обнаружено около 32 кг наркотических средств.

    По данным следствия, задержанные приобретали наркотики через иностранных граждан, личности которых устанавливаются, познакомившись с ними в социальных сетях. Они планировали доставлять наркотики по разным адресам с целью организации их сбыта на территории столицы.

    По факту продолжается расследование.

    Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане МВД Азербайджана
    Bakıda 3 nəfər saxlanılıb, onlardan 32 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

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