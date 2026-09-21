В Баку изъято около 32 кг наркотиков, задержаны двое

В Низамиском районе Баку изъято около 32 кг наркотиков, задержаны двое подозреваемых.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В ходе операции сотрудники 24-го отдела Низамиского районного управления полиции задержали 33-летнего А.Айдынлы и 28-летнего Г.Гасанова по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У них в общей сложности обнаружено около 32 кг наркотических средств.

По данным следствия, задержанные приобретали наркотики через иностранных граждан, личности которых устанавливаются, познакомившись с ними в социальных сетях. Они планировали доставлять наркотики по разным адресам с целью организации их сбыта на территории столицы.

По факту продолжается расследование.