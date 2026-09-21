İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakıda 3 nəfər saxlanılıb, onlardan 32 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    • 21 sentyabr, 2026
    • 13:18
    Bakıda 3 nəfər saxlanılıb, onlardan 32 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Nizami rayonunda 32 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nizami Rayon Polis İdarəsi 24-cü Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 33 yaşlı A.Aydınlı və 28 yaşlı H.Həsənov saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 32 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb.

    Araşdırmalarla saxlanılan şəxslərin narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduqları, şəxsiyyətləri istintaqla araşdırılan xarici ölkə vətəndaşları vasitəsilə əldə etdikləri və paytaxt ərazisində dövriyyəsini təşkil etmək məqsədilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdıqları müəyyən edilib.

    Araşdırma davam etdirilir.

    Narkotik maddələr Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Nizami rayonu
    В Баку изъято около 32 кг наркотиков, задержаны двое

    Son xəbərlər

    01:06

    Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    00:37

    "Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilər

    Digər ölkələr
    00:15

    Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildirib

    Region
    23:51
    Foto

    Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:32

    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edib

    Digər ölkələr
    23:28

    Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordur

    Region
    23:24

    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    23:06

    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:01

    Ceyhun Bayramov dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti