Bakıda 3 nəfər saxlanılıb, onlardan 32 kq narkotik vasitə aşkarlanıb
Hadisə
- 21 sentyabr, 2026
- 13:18
Nizami rayonunda 32 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Nizami Rayon Polis İdarəsi 24-cü Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 33 yaşlı A.Aydınlı və 28 yaşlı H.Həsənov saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 32 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb.
Araşdırmalarla saxlanılan şəxslərin narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduqları, şəxsiyyətləri istintaqla araşdırılan xarici ölkə vətəndaşları vasitəsilə əldə etdikləri və paytaxt ərazisində dövriyyəsini təşkil etmək məqsədilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdıqları müəyyən edilib.
Araşdırma davam etdirilir.
Son xəbərlər
01:06
Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıbDigər ölkələr
00:37
"Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilərDigər ölkələr
00:15
Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildiribRegion
23:51
Foto
Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıbDigər ölkələr
23:32
ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edibDigər ölkələr
23:28
Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordurRegion
23:24
ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıbDigər ölkələr
23:06
ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıbDigər ölkələr
23:01