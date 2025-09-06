В Баку из моря извлечено тело человека
Происшествия
- 06 сентября, 2025
- 21:14
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило обращение о помощи в извлечении тела человека из моря на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку.
Как сообщили Report в МЧС, для проведения операции были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах МЧС.
В результате проведённых мероприятий тело было извлечено из воды и передано по назначению.
Последние новости
22:13
В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешеходаПроисшествия
21:56
Аун: атаки Израиля препятствуют развертыванию армии Ливана на южной границеДругие
21:43
В Газахе при столкновении двух автомобилей пострадали несколько человекПроисшествия
21:35
На востоке Польши упал неопознанный объектДругие страны
21:26
Представители АФФА и УЕФА обсудили планы на предстоящий сезонФутбол
21:14
В Баку из моря извлечено тело человекаПроисшествия
21:04
Фото
Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на чемпионате ЕвропыИндивидуальные
20:58
Премьер Катара: Наши отношения с Азербайджаном основаны на дружбе и партнерствеВнешняя политика
20:54