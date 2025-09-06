В Баку из моря извлечено тело человека

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило обращение о помощи в извлечении тела человека из моря на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили Report в МЧС, для проведения операции были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах МЧС.

В результате проведённых мероприятий тело было извлечено из воды и передано по назначению.