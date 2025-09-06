Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Происшествия
    • 06 сентября, 2025
    • 21:14
    В Баку из моря извлечено тело человека

    В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям  (МЧС) Азербайджана поступило обращение о помощи в извлечении тела человека из моря на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку.

    Как сообщили Report в МЧС, для проведения операции были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах МЧС.

    В результате проведённых мероприятий тело было извлечено из воды и передано по назначению.

    Səbail rayonunda dənizdə meyit aşkarlanıb

