Səbail rayonunda dənizdə meyit aşkarlanıb
Hadisə
- 06 sentyabr, 2025
- 20:20
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Dənizkənarı Milli Park ərazisində, dənizdən 1 nəfərin meyitinin çıxarılmasına köməklik göstərilməsi üçün müraciət daxil olub.
Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.
Müraciətlə əlaqədar FHN-nin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri cəlb olunublar.
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində meyit sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Son xəbərlər
20:45
AFFA rəsmiləri UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma Departamentinin nümayəndələri ilə görüşüblərFutbol
20:38
Foto
Azərbaycanın gənclərdən ibarət cüdo millisi Avropa çempionatında birinci olubFərdi
20:38
Mikayıl Cabbarovun Qətərə səfəri çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıbXarici siyasət
20:28
Avropa çempionatı: Azərbaycanın airbadminton üzrə millisi finala yüksəlibKomanda
20:20
Səbail rayonunda dənizdə meyit aşkarlanıbHadisə
20:09
SOCAR və Qətərin "UCC" holdinqi Anlaşma Memorandumu imzalayıb - YENİLƏNİBEnergetika
19:59
KİV: Trampın siyasəti ABŞ iqtisadiyyatını tənəzzülə apara bilərDigər ölkələr
19:32
Azərbaycanla Qətər arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsi haqqında fikir mübadiləsi aparılıbBiznes
19:29