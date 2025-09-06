Səbail rayonunda dənizdə meyit aşkarlanıb

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    • 06 sentyabr, 2025
    • 20:20
    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Dənizkənarı Milli Park ərazisində, dənizdən 1 nəfərin meyitinin çıxarılmasına köməklik göstərilməsi üçün müraciət daxil olub.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.

    Müraciətlə əlaqədar FHN-nin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri cəlb olunublar.

    Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində meyit sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

