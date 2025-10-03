В Баку из дома украдены деньги и ювелирные изделия

В Наримановском районе Баку украдены 2000 евро, 100 долларов и 2700 гривен (113 манатов) и золотые ювелирные изделия на сумму 500 манатов.

Об этом Report сообщили в МВД.

Сообщается, что потерпевший обратился в полицию, заявив о краже.

Сотрудниками 16-го отдела Наримановского РУП задержали подозреваемого в совершении преступления - 45-летнего жителя Габалинского района Ю.Гресценюка.

По факту проводится расследование.