В Баку из дома украдены деньги и ювелирные изделия
Происшествия
- 03 октября, 2025
- 12:40
В Наримановском районе Баку украдены 2000 евро, 100 долларов и 2700 гривен (113 манатов) и золотые ювелирные изделия на сумму 500 манатов.
Об этом Report сообщили в МВД.
Сообщается, что потерпевший обратился в полицию, заявив о краже.
Сотрудниками 16-го отдела Наримановского РУП задержали подозреваемого в совершении преступления - 45-летнего жителя Габалинского района Ю.Гресценюка.
По факту проводится расследование.
