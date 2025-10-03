Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Баку из дома украдены деньги и ювелирные изделия

    Происшествия
    • 03 октября, 2025
    • 12:40
    В Баку из дома украдены деньги и ювелирные изделия

    В Наримановском районе Баку украдены 2000 евро, 100 долларов и 2700 гривен (113 манатов) и золотые ювелирные изделия на сумму 500 манатов.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    Сообщается, что потерпевший обратился в полицию, заявив о краже.

    Сотрудниками 16-го отдела Наримановского РУП задержали подозреваемого в совершении преступления - 45-летнего жителя Габалинского района Ю.Гресценюка.

    По факту проводится расследование.

    МВД кража ювелирные изделия
    Nərimanovda 5 min manata yaxın oğurluq olub

    Лента новостей