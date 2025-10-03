İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Nərimanovda 5 min manata yaxın oğurluq olub

    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 12:31
    Nərimanovda 5 min manata yaxın oğurluq olub

    Bakının Nərimanov rayonunda evlərin birindən oğurluq olub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, zərərçəkən şəxs polisə müraciət edərək evindən 2000 avro, 100 dollar və 2700 qriven (113 manat) və 500 manat dəyərində qızıl-zinət əşyasının talanmasını bildirib.

    Nərimanov RPİ 16-cı Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 45 yaşlı Qəbələ rayon sakini Y.Qrestsenyuk müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Araşdırma aparılır.

    В Баку из дома украдены деньги и ювелирные изделия

