В Баку из дома похитили золото и деньги на 10 тыс. манатов
Происшествия
- 21 сентября, 2026
- 11:35
В Баку из дома похитили золотые украшения и деньги на сумму около 10 тыс. манатов.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, кража произошла в одном из домов на территории Низаминского района.
В ходе операции сотрудники 24-го отделения Низаминского районного управления полиции задержали подозреваемых в совершении кражи - 31-летнего Нахида Абдуллаева и 29-летнюю Мадину Бабаеву.
В ходе расследования установлено, что они похитили из дома золотые украшения и деньги на общую сумму около 10 тыс. манатов.
По факту ведется расследование.
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