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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Баку из дома похитили золото и деньги на 10 тыс. манатов

    Происшествия
    • 21 сентября, 2026
    • 11:35
    В Баку из дома похитили золото и деньги на 10 тыс. манатов

    В Баку из дома похитили золотые украшения и деньги на сумму около 10 тыс. манатов.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, кража произошла в одном из домов на территории Низаминского района.

    В ходе операции сотрудники 24-го отделения Низаминского районного управления полиции задержали подозреваемых в совершении кражи - 31-летнего Нахида Абдуллаева и 29-летнюю Мадину Бабаеву.

    В ходе расследования установлено, что они похитили из дома золотые украшения и деньги на общую сумму около 10 тыс. манатов.

    По факту ведется расследование.

    Уголовное преступление
    Bakıda evdən 10 min manatlıq oğurluq olub

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