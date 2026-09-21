В Баку из дома похитили золото и деньги на 10 тыс. манатов

В Баку из дома похитили золотые украшения и деньги на сумму около 10 тыс. манатов.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, кража произошла в одном из домов на территории Низаминского района.

В ходе операции сотрудники 24-го отделения Низаминского районного управления полиции задержали подозреваемых в совершении кражи - 31-летнего Нахида Абдуллаева и 29-летнюю Мадину Бабаеву.

В ходе расследования установлено, что они похитили из дома золотые украшения и деньги на общую сумму около 10 тыс. манатов.

По факту ведется расследование.