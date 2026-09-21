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    Bakıda evdən 10 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    • 21 sentyabr, 2026
    • 11:11
    Bakıda evdən 10 min manatlıq oğurluq olub

    Bakıda evdən 10 min manatlıq oğurluq olub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nizami rayonu ərazisində evlərdən birindən qızıl-zinət əşyaları və pul oğurlanıb. Nizami Rayon Polis İdarəsinin 24-cü Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 31 yaşlı Nahid Abdullayev və 29 yaşlı Mədinə Babayeva müəyyən olunaraq saxlanılıblar.

    Araşdırmalar zamanı onlar evdən ümumilikdə təxminən 10 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları və pul oğurladıqları müəyyən edilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Oğurluq hadisəsi Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Nizami rayonu
    В Баку из дома похитили золото и деньги на 10 тыс. манатов

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