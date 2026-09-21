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    Sabah Azərbaycanda pensiyalar tam ödəniləcək

    Maliyyə
    • 21 sentyabr, 2026
    • 12:19
    Sabah Azərbaycanda pensiyalar tam ödəniləcək

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) sentyabrın 22-də Azərbaycan üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırması nəzərdə tutulub.

    "Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.

    Pensiya ödənişləri Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF)

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