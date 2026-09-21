Sabah Azərbaycanda pensiyalar tam ödəniləcək
Maliyyə
- 21 sentyabr, 2026
- 12:19
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) sentyabrın 22-də Azərbaycan üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırması nəzərdə tutulub.
"Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.
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