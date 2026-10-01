İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan və Çin arasında minatəmizləmə sahəsində müzakirələr aparılıb

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 18:05
    Azərbaycan və Çin arasında minatəmizləmə sahəsində müzakirələr aparılıb

    Bakıda keçirilən ADEX - 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov ilə Çin Xalq Respublikasının (ÇXR) müdafiə sənayesi korporasiyası olan NORINCO-nun (China North Industries Group Corporation) vitse-prezidenti Vanq Çuan arasında görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ANAMA-nın "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

    Görüş zamanı humanitar minatəmizləmə sahəsində müasir texnologiyaların tətbiqi, texniki imkanların genişləndirilməsi və qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Vüqar Süleymanov Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Azərbaycan-Çin əlaqələri
    Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере разминирования
    Azerbaijan and China mull mine action
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