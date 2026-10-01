Azərbaycan və Çin arasında minatəmizləmə sahəsində müzakirələr aparılıb
- 01 oktyabr, 2026
- 18:05
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakıda keçirilən ADEX - 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov ilə Çin Xalq Respublikasının (ÇXR) müdafiə sənayesi korporasiyası olan NORINCO-nun (China North Industries Group Corporation) vitse-prezidenti Vanq Çuan arasında görüş keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ANAMA-nın "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
Görüş zamanı humanitar minatəmizləmə sahəsində müasir texnologiyaların tətbiqi, texniki imkanların genişləndirilməsi və qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Within the framework of ADEX – the 6th Azerbaijan International Defence Exhibition held in Baku, a meeting took place between Vugar Suleymanov, Chairman of the Board of the Mine Action Agency of the Republic of Azerbaijan (ANAMA), and Wang Chuan, Vice President of NORINCO (China… pic.twitter.com/C8gSc2tj17— ANAMA (@ANAMA_gov_az) October 1, 2026