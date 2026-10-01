Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере разминирования

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 18:17
    Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере разминирования

    Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов и вице-президент корпорации оборонной промышленности Китайской Народной Республики (КНР) NORINCO Ван Цюань провели обсуждения в рамках ADEX 2026 в Баку.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице ANAMA в соцсети X.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями о применении современных технологий в сфере гуманитарного разминирования, расширении технических возможностей и перспективах развития взаимного сотрудничества.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов Международная военная выставка ADEX-2026 Разминирование
    Azərbaycan və Çin arasında minatəmizləmə sahəsində müzakirələr aparılıb
    Azerbaijan and China mull mine action
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