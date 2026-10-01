Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере разминирования

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов и вице-президент корпорации оборонной промышленности Китайской Народной Республики (КНР) NORINCO Ван Цюань провели обсуждения в рамках ADEX 2026 в Баку.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице ANAMA в соцсети X.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о применении современных технологий в сфере гуманитарного разминирования, расширении технических возможностей и перспективах развития взаимного сотрудничества.