Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере разминирования
Внешняя политика
- 01 октября, 2026
- 18:17
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Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов и вице-президент корпорации оборонной промышленности Китайской Народной Республики (КНР) NORINCO Ван Цюань провели обсуждения в рамках ADEX 2026 в Баку.
Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице ANAMA в соцсети X.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о применении современных технологий в сфере гуманитарного разминирования, расширении технических возможностей и перспективах развития взаимного сотрудничества.
Azərbaycan və Çin arasında minatəmizləmə sahəsində müzakirələr aparılıb
Azerbaijan and China mull mine action
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