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    "Mançester Siti"yə cəza tətbiq olunarsa, Fil Foden "Bavariya"ya keçə bilər

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2026
    • 17:39
    Mançester Sitiyə cəza tətbiq olunarsa, Fil Foden Bavariyaya keçə bilər
    Fil Foden

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun futbolçusu Fil Foden qış transfer dönəmində klubunu dəyişə bilər.

    "Report" "TEAMtalk"a istinadən xəbər verir ki, "Bavariya" 26 yaşlı vingerlə maraqlanır.

    Münhen təmsilçisi "şəhərlilər"ə sərt cəza tətbiq olunacağı halda ingiltərəli oyunçunu heyətinə qatmağa hazırdır. Almaniya çempionunun baş məşqçisi Vinsent Kompani Fodeni komandasında görmək istəyir.

    "Mançester Siti" Premyer Liqanın maliyyə qaydalarının pozulması ilə bağlı irəli sürülən 115 ittihamdan 144-də təqsirli bilinib.

    Xatırladaq ki, Fil Fodenin klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

    Fil Foden Bavariya FK Mançester Siti FK
    Bayern Munich 'to move' for Phil Foden if City sanctions open door
    MiniBoss
    MiniBoss

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