В Баку и Бейлагане произошли взрывы, пострадавший госпитализирован

10:56

В результате взрывов в авторемонтных цехах Баку и Бейлагане пострадали люди.

Как стало известно Report, 2 декабря гражданин Хагани Исмайлов получил травмы в результате разрыва воздушного баллона в арендованном им авторемонтном цехе в Бинагадинском районе.

В Бейлагане в тот же день в мастерской по ремонту шин ее владелец Иманов Ариф Рамазан оглу закачал воздух в привезенный гражданином Алиевым Азером Юсиф оглу бак, являющийся составной частью отопительной системы. В результате бак взорвался, Ариф Иманов получил различные травмы и был госпитализирован. Происшествие произошло на улице Севиль Газиевой Бейлагана.

По обоим фактам прокуратура ведет расследование.