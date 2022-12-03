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В Баку и Бейлагане произошли взрывы, пострадавший госпитализирован

В Баку и Бейлагане произошли взрывы, пострадавший госпитализирован 10:56
Происшествия
3 декабря 2022 г. 11:45
В Баку и Бейлагане произошли взрывы, пострадавший госпитализирован

В результате взрывов в авторемонтных цехах Баку и Бейлагане пострадали люди.

Как стало известно Report, 2 декабря гражданин Хагани Исмайлов получил травмы в результате разрыва воздушного баллона в арендованном им авторемонтном цехе в Бинагадинском районе.

В Бейлагане в тот же день в мастерской по ремонту шин ее владелец Иманов Ариф Рамазан оглу закачал воздух в привезенный гражданином Алиевым Азером Юсиф оглу бак, являющийся составной частью отопительной системы. В результате бак взорвался, Ариф Иманов получил различные травмы и был госпитализирован. Происшествие произошло на улице Севиль Газиевой Бейлагана.

По обоим фактам прокуратура ведет расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Beyləqanda partlayış olub, xəsarət alanlar var

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