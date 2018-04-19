В Баку грузовик сбил двух сестер и молодого парня

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, автомобиль неизвестной марки на ул. С.Бахлулзаде сбил 21-летнего Оруджова Гусейна Мехман оглы, 24-летнюю Гасанову Туркану Мехман гызы и 19-летнюю Гасанову Турану Мехман гызы.

Раненые были помещены в Клинический медицинский центр №3.

На место происшествия были привлечены сотрудники Сураханского РУП. По предварительной информации, причиной происшествия послужило то, что водитель заснул за рулем и не видел пешеходов.

По факту назначена автоэкспертиза.