В Баку горит рынок пиломатериалов, к месту происшествия привлечена полиция

На горячую линию МЧС "112 " поступил сигнал о пожаре на рынке пиломатериалов в Наримановском районе города Баку.

На место пожара на рынке пиломатериалов в Наримановском районе столицы прибыли сотрудники полиции.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, принимаются необходимые меры безопасности.

Отмечается, что, благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны, в короткие сроки удалось предотвратить распространение огня.

В настоящее время продолжаются меры по полному тушению пожара.

16:58

На горячую линию МЧС "112 " поступил сигнал о пожаре на рынке пиломатериалов в Наримановском районе города Баку.

Как сообщает Report, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по пожаротушению.