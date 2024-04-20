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В Баку горит рынок пиломатериалов, к месту происшествия привлечена полиция

В Баку горит рынок пиломатериалов, к месту происшествия привлечена полиция На горячую линию МЧС "112 " поступил сигнал о пожаре на рынке пиломатериалов в Наримановском районе города Баку.
Происшествия
20 апреля 2024 г. 17:44
В Баку горит рынок пиломатериалов, к месту происшествия привлечена полиция

На место пожара на рынке пиломатериалов в Наримановском районе столицы прибыли сотрудники полиции.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, принимаются необходимые меры безопасности.

Отмечается, что, благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны, в короткие сроки удалось предотвратить распространение огня.

В настоящее время продолжаются меры по полному тушению пожара.

16:58

На горячую линию МЧС "112 " поступил сигнал о пожаре на рынке пиломатериалов в Наримановском районе города Баку.

Как сообщает Report, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по пожаротушению.

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