В Баку горит рынок пиломатериалов, к месту происшествия привлечена полиция

На место пожара на рынке пиломатериалов в Наримановском районе столицы прибыли сотрудники полиции.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, принимаются необходимые меры безопасности.
Отмечается, что, благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны, в короткие сроки удалось предотвратить распространение огня.
В настоящее время продолжаются меры по полному тушению пожара.
16:58
На горячую линию МЧС "112 " поступил сигнал о пожаре на рынке пиломатериалов в Наримановском районе города Баку.
Как сообщает Report, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время ведутся работы по пожаротушению.