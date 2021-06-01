В Баку два брата получили тяжелое ранение в ДТП

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает Report, авария произошла на территории поселка Тюркан.
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком марки "КамАЗ". В результате ДТП, находившиеся в легковом автомобиле Алим Фахраддин оглы Агаев (1990 г.р.) и его брат Мухаммед Агаев (1995 г.р.) получили ранения.
Оба пострадавших были госпитализированы бригадой врачей скорой медицинской помощи.
У А.Агаева диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у М.Агаева - перелом правого локтя и ушиб головы.
Ильгар Абдуллаев