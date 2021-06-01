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В Баку два брата получили тяжелое ранение в ДТП

В Баку два брата получили тяжелое ранение в ДТП В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Происшествия
1 июня 2021 г. 02:53
В Баку два брата получили тяжелое ранение в ДТП

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Report, авария произошла на территории поселка Тюркан.

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком марки "КамАЗ". В результате ДТП, находившиеся в легковом автомобиле Алим Фахраддин оглы Агаев (1990 г.р.) и его брат Мухаммед Агаев (1995 г.р.) получили ранения.

Оба пострадавших были госпитализированы бригадой врачей скорой медицинской помощи.

У А.Агаева диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у М.Агаева - перелом правого локтя и ушиб головы.

По факту ведется расследование.

Ильгар Абдуллаев

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Версия на азербайджанском языке Bakıda iki qardaş yol qəzasında ağır yaralandı

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