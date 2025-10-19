Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Происшествия
    • 19 октября, 2025
    • 14:48
    В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом, пострадал один человек

    В Баку произошло ДТП с участием мотоцикла, в котором пострадал один человек.

    Как сообщает Report, на пересечении улиц Низами и Пушкина столкнулись автомобиль Nissan Tiida и мотоцикл.

    В ДТП мотокурьер получил травмы, его доставили в больницу прибывшей на место ДТП машиной скорой помощи.

    По факту проводится расследование.

