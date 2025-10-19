В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом, пострадал один человек
Происшествия
- 19 октября, 2025
- 14:48
В Баку произошло ДТП с участием мотоцикла, в котором пострадал один человек.
Как сообщает Report, на пересечении улиц Низами и Пушкина столкнулись автомобиль Nissan Tiida и мотоцикл.
В ДТП мотокурьер получил травмы, его доставили в больницу прибывшей на место ДТП машиной скорой помощи.
По факту проводится расследование.
