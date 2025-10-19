İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Bakıda avtomobil motosikletlə toqquşub, xəsarət alan var

    Hadisə
    • 19 oktyabr, 2025
    • 14:39
    Bakıda avtomobil motosikletlə toqquşub, xəsarət alan var

    Bakıda avtomobil motosikletlə toqquşub, xəsarət alan var.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Nizami və Puşkin küçələrinin kəsişməsində qeydə alınıb.

    "Nissan Tida" markalı nəqliyyat vasitəsi motosikletlə kuryer fəaliyyəti göstərən şəxsi vurub.

    Dərhal hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub, müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan kuryer xəstəxanaya aparılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol qəzası Motosiklet kuryer
    В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом, пострадал один человек

