Bakıda avtomobil motosikletlə toqquşub, xəsarət alan var
Hadisə
- 19 oktyabr, 2025
- 14:39
Bakıda avtomobil motosikletlə toqquşub, xəsarət alan var.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Nizami və Puşkin küçələrinin kəsişməsində qeydə alınıb.
"Nissan Tida" markalı nəqliyyat vasitəsi motosikletlə kuryer fəaliyyəti göstərən şəxsi vurub.
Dərhal hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub, müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan kuryer xəstəxanaya aparılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
