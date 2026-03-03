В Баку автомобиль сбил велосипедиста насмерть
Происшествия
- 03 марта, 2026
- 09:28
В Ясамальском районе Баку автомобиль насмерть сбил велосипедиста.
Как сообщает Report, Агаев Эльнур Эльшан оглу (2000 г.р.), управлявший автомобилем марки BYD, сбил Вахабова Натига Вели оглу (1975 года рождения), который двигался на велосипеде по пешеходному переходу на улице Шарифзаде
Вследствие полученных травм Н.Вахабов скончался непосредственно на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
