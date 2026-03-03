Yasamalda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb
Hadisə
- 03 mart, 2026
- 09:12
Bakıda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində 2000-ci il təvəllüdlü Ağayev Elnur Elşən oğlu "BYD" markalı avtomobil ilə hərəkətdə olarkən piyada keçidi üzərində velosiped idarə edən 1975-ci il təvəllüdlü Vahabov Natiq Vəli oğlunu vurub.
Nəticədə N. Vahabov hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.
