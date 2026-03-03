İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Yasamalda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 03 mart, 2026
    • 09:12
    Yasamalda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb

    Bakıda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində 2000-ci il təvəllüdlü Ağayev Elnur Elşən oğlu "BYD" markalı avtomobil ilə hərəkətdə olarkən piyada keçidi üzərində velosiped idarə edən 1975-ci il təvəllüdlü Vahabov Natiq Vəli oğlunu vurub.

    Nəticədə N. Vahabov hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.

    yasamal velosipedçi qəza
