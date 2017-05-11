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    В Баку автомобиль сбил пешехода и сбежал с места ДТП 

    Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами© Report.az

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Насиминском районе города Баку случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает Report, 35-летний Насими Нофэль оглу Эйвазов был сбит неизвестным автомобилем, когда переходил дорогу в месте, известном как круг 3-го микрорайона. Водитель автомобиля сбежал с места преступления.

    Н. Эйвазов был госпитализирован с тяжелыми травмами.

    По факту в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование.

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