В Баку автомобиль сбил пешехода и сбежал с места ДТП 

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Насиминском районе города Баку случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.
Как сообщает Report, 35-летний Насими Нофэль оглу Эйвазов был сбит неизвестным автомобилем, когда переходил дорогу в месте, известном как круг 3-го микрорайона. Водитель автомобиля сбежал с места преступления.
Н. Эйвазов был госпитализирован с тяжелыми травмами.
По факту в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook