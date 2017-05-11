В Баку автомобиль сбил пешехода и сбежал с места ДТП 

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Насиминском районе города Баку случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, 35-летний Насими Нофэль оглу Эйвазов был сбит неизвестным автомобилем, когда переходил дорогу в месте, известном как круг 3-го микрорайона. Водитель автомобиля сбежал с места преступления.

Н. Эйвазов был госпитализирован с тяжелыми травмами.

По факту в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование.